نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف تفاصيل أزمة مستحقات كهربا مع الزمالك وتطورات البلاغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل جديدة حول بلاغ نادي الزمالك ضد لاعب الأهلي محمود كهربا بخصوص مستحقاته المتأخرة.

وصرّح شوبير قائلًا: "ملخص الموضوع أن الغرامة التي فرضت على كهربا لصالح الزمالك كانت تقريبًا 2.4 مليون دولار، أي ما يعادل 76 مليون جنيه وفقًا لسعر الدولار آنذاك، تم إيداع نحو 70 مليون جنيه في الحساب الرسمي للزمالك، مع شيك بقيمة 6 مليون جنيه مستحق الدفع في موعد محدد."

وأضاف: "في ذلك الوقت، الزمالك اعتبر أن أمواله وصلت بالكامل، لأن لديه شيك يضمن حقه، لكن عند موعد صرف الشيك، لم يجد الزمالك رصيدًا كافيًا في حساب اللاعب، مما دفع النادي لتحرير محضر ضده."

وتابع شوبير: "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدي، مسؤولو الزمالك حاولوا التواصل مع كهربا عبر وسطاء لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه، وبعد عدة محاولات لمنحه مهلة وتأكيد من البنك على عدم وجود رصيد كافٍ، قرر النادي اتخاذ إجراء قانوني."

واختتم شوبير: "كهربا أكد لي أنه واثق أن الأزمة ستُحل قريبًا، وهناك مرونة من جميع الأطراف لإنهاء الخلاف، ونتمنى ألا تتفاقم الأمور."

