عاجل.. إمام عاشور يفصح عن نصيحة الخطيب له بشأن جماهير الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إمام عاشور، لاعب الأهلي، عن نصيحة قدمها له محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تتعلق بجماهير الزمالك.

إمام عاشور: الخطيب نصحني بعدم خسارة جماهير الزمالك

وخلال ظهوره في برنامج «حارس الأهلي» مع أحمد شوبير على قناة الأهلي، أوضح عاشور: "منذ انضمامي للأهلي قابلت الكابتن محمود الخطيب نحو ثلاث أو أربع مرات فقط".

وأضاف: "في أول لقاء بيننا قال لي: 'يا إمام، متخسرش جمهور الزمالك وركز في الملعب فقط، ولا تلتفت لأي شيء آخر'".

وأكد عاشور: "لم أخسر جماهير الزمالك، ولم أتسبب في مضايقة أحد، رغم ما أواجهه خلال الفترة الأخيرة".

