نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيميتش يرفع حدة التشويق حول مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد قائد المنتخب الألماني ولاعب بايرن ميونخ جوشوا كيميتش، أنه سيتخذ قرارًا هامًا للغاية قبل نهاية الموسم الحالي.

من المقرر أن ينتهي عقد كيميتش مع فريقه بايرن ميونخ في يونيو المقبل، علمًا بأنه يلعب في صفوف الفريق البافاري منذ عام 2015.

وصرح كيميتش للصحافيين اليوم الأربعاء: "يجب أن يتم النظر في الأمر بعناية"، مضيفًا أنه كان في "مفاوضات مع مسؤولي بايرن في الفترة الأخيرة وسوف تستمر ".

وشدد كيميتش على أنه يريد اللعب "لفترة طويلة" ولكن فقط ما دام كان من الممكن اللعب "على أعلى مستوى".

وأنهى كيميتش تصريحاته قائلًا: "بالطبع أنا أستمتع بكرة القدم حقًا، لكنني لا أخطط - لا أقصد الإساءة - لتركها تنتهي وأنا ألعب في الدرجة الثانية أو الثالثة".

