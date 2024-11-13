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أحمد جودة - القاهرة - خلال جلسة تدريبية لفريق ليفربول، أثار المصري محمد صلاح أجواء من المزاح عندما تحدث مع زميله الاسكتلندي أندي روبرتسون حول انزعاجه من أحد زملائه في الفريق.

روبرتسون، الذي انضم إلى ليفربول عام 2017 قادمًا من هال سيتي، يقضي حاليًا موسمه الثامن مع النادي. أما صلاح، فقد التحق بالفريق في نفس العام، قادمًا من روما الإيطالي، ومنذ ذلك الحين أصبحت صداقتهما ومواقفهما الطريفة معروفة لجماهير النادي.

محمد صلاح يمازح روبرتسون بسبب واقعة في تدريبات ليفربول

خلال مقابلة أجرتها قناة ليفربول الرسمية على يوتيوب، تحدث روبرتسون عن دوره في الفريق قائلًا: "في بعض الأحيان يتعين علينا الصراخ على الشباب، وفي أحيان أخرى نحتاج إلى وضع ذراع حولهم. الأمر لا يقتصر فقط على المباريات، بل يحدث أثناء التدريبات أيضًا".

أثناء حديثه، قاطع محمد صلاح الحوار بابتسامة قائلًا: "يبدو أنك كنت غاضبًا أثناء التدريب!"

رد روبرتسون سريعًا، مؤكدًا الأمر بقوله: "نعم، كنت منزعجًا جدًا".

وعندما تم سؤاله عن السبب، أشار إلى أن زميله الجديد، الهولندي ريان جرافنبرخ، هو من أثار استياءه أثناء التدريبات.

لم يتوقف محمد صلاح عند هذا الحد، بل استمر في استفزاز روبرتسون مازحًا قائلًا: "هل كنت تستهدف ريان لأنه حصل على جائزة رجل المباراة مرة أخرى؟"

رد روبرتسون ضاحكًا: "نعم، جائزة رجل المباراة ذهبت مباشرة إلى رأسه!"