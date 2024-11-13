باتريس موتسيبي المرشح الوحيد لانتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح باتريس موتسيبي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، هو المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقررة في مارس 2025.

وكان "كاف" قد أعلن في نهاية أكتوبر الماضي عن نية موتسيبي الترشح لولاية جديدة، استجابة لطلب العديد من رؤساء الاتحادات الأعضاء ورؤساء اتحادات المناطق.

وأكد الاتحاد أن يوم 12 نوفمبر كان آخر موعد لتقديم الترشحات، ولم يُعلن عن أي منافسين لموتسيبي.

يذكر أن موتسيبي تولى رئاسة "كاف" في 2021 بعد رحيل أحمد أحمد من مدغشقر.