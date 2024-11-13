نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يشعر بخيبة الأمل بسبب لاعب بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير عن خيبة الأمل الذي يعيشها الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد بسبب رغبته في ضم أحد نجوم بايرن ميونخ.

وأشارت صحيفة "ديلي ميرور" بأن روبين أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد وضح رغبته في التعاقد مع ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأوضحت أن اللاعب لا يرغب في ترك العملاق البافاري خلال الموسم الجاري.

وقد أشارت بعض التقارير الإنجليزية مؤخرًا لوجود إتفاق بين اللاعب وناديه من أجل تجديد التعاقد، ويبقى الاتفاق فقط على الراتب للتوقيع على العقد الجديد.

