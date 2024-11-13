نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يرفض التفاوض مع بيرسي تاو لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولو نادي بيراميدز فكرة ضم اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، مهاجم الأهلي، في الفترة المقبلة، خاصة أن عقده مع الفريق الأحمر ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح له التوقيع لأي نادٍ في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشكل مجاني.

وحسب مصدر مسؤول في إدارة بيراميدز، فقد تم عرض بيرسي تاو على النادي من قبل بعض وكلاء اللاعبين للانتقال إليه في صفقة انتقال حر بداية الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن مسؤولي بيراميدز تم إبلاغهم برغبة تاو في الانتقال مقابل حصوله على مليوني دولار سنويًا، وهو ما دفع النادي إلى رفض الدخول في مفاوضات مع اللاعب.

يُذكر أن عقد بيرسي تاو مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويتقاضى اللاعب 1.4 مليون دولار سنويًا، في وقت يسعى فيه الأهلي لتسويقه في يناير المقبل قبل رحيله مجانًا في الصيف.