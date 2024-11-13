مدرب البرازيل: من قيّموا فينيسيوس جونيور أخطأوا كثيرا

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أحمد جودة - القاهرة - علق دوريفال جونيور مدرب المنتخب البرازيلي،عن الأحداث التي شهدها خلال حفل توزيع جوائز "فرانس فوتبول"، وخاصة خسارة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

من قيّموا فينيسيوس جونيور أخطأوا كثيرا

وتحدث دوريفال خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فنزويلا في التصفيات المؤهلة كأس العالم 2026: "أعتقد من قيّموا فينيسيوس واستبعاده من فوزه بالكرة الذهبية أخطأوا كثيرا".

وأشار مدرب البرازيل: "بالنسبه لي مهاجم ريال مدريد من أهم اللاعبين وأكثرهم إبرازًا في الموسم الماضي".

وخسر فينيسيوس الجائزة لصالح رودري لاعب وسط مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني.

وأكد المدرب علي ضرورة نسيان ما حدث لأن الجائزه الأكبر اللاعب هي هو ان تفوز باحترام الشعب البرازيلي.

وأنهي حديثه: "فينيسيوس لاعب يتميز بالمفاجأة في كل لحظة، لقد عدي بأوقات صعبة في مسيرته، ومع ذلك لم يفقد دوره المميز.