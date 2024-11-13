الرياضة

رانييري يقود روما حتى نهاية الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - اتفقت إدارة نادي روما، مع المدرب كلاوديو رانييري ليتولى مهمة قيادة الفريق الكروي الأول خلفًا للكرواتي إيفان يوريتش.

وكان نادي روما قد أعلن يوم الأحد الماضي، إقالة إيفان يوريتش من منصبه بعد الخسارة أمام بولونيا بـ2-3 في بطولة الدوري الإيطالي.

رانييري يتولى قيادة روما

أكد الصحفي نيكولو شيرا عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أنه تم الاتفاق ليكون رانييري مدربًا جديدًا لفريق روما في المرحلة المقبلة.

وأشار نيكولو إلى أن رانييري سيوقع عقدًا مع روما حتى يونيو 2025، وسيبدأ مهمته الجديدة مع الذئاب مباشرةً يوم غدٍ الخميس.

ويحتل فريق روما، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة حيث خاض 12 جولة وحقق خلالها 3 انتصارات و4 تعادلات مقابل 5 هزائم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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