نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يبدأ مفاوضاته الرسمية لضم عمر مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن دخول ليفربول الإنجليزي في مفاوضات رسمية مع نادي آينتراخت فرانفكورت، لضم المصري المتألق عمر مرموش مهاجم الفريق الألماني.

مرموش يقترب من الانضمام إلى ليفربول

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مرموش ألمح إلى تفضيله للعب في الدوري الإنجليزي، وتحديدًا ليفربول، لمزاملة مواطنه محمد صلاح.

واستطاع مرموش لفت الأنظار إليه بعد ظهوره بشكل مميز خلال تواجده مع الفريق الألماني، منذ انضمامه في صيف 2023.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الفريق الألماني لاتمانع في رحيل عمر مرموش، في حال وصول عرض مادي بمقابل 60 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت أن المهاجم المصري محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبري التي تسعى للتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة.

ويرتبط المهاجم المصري عمر مرموش بعقد مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، حتي صيف 2027.

وشارك مرموش البالغ من العمر 25 عاما، مع فريقه الألماني هذا الموسم في 15 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 13 هدف، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

