نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد على رادار أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن أتلتيكو مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بإعادة نجم الأرجنتين الناشئ في صفوفه أليخاندرو جارناتشو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أتلتيكو مدريد يستهدف جارناتشو

وأكد موقع Fichajes الإسباني أن أتلتيكو مدريد يدرس خطوة التعاقد مع جارناتشو البالغ من العمر 20 عامًا والذي كان جزءًا من أكاديمية شبابه قبل الرحيل إلى إنجلترا في عام 2020.

ولفت الموقع الإسباني أن جارناتشو بدأ الموسم بشكلٍ جيد، حيث سجل سبعة أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 11 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع البطولات.

وأوضح الموقع الإسباني أن أتلتيكو مدريد سيقدم عرضًا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني وسيراقب عن قرب وضع جارناتشو تحت قيادة روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد الجديد.

وأفاد الموقع الإسباني بأن جارناتشو لم يحتفل بهدفه أمام ليستر سيتي في نهاية الأسبوع، حيث كشف زميله برونو فيرنانديز بأن جارناتشو شعر بإنه فقد ثقة الجماهير مؤخرًا.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن جارناتشو شارك في 104 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ أول ظهور له مع الفريق الأول ويمتلك عقد يمتد حتى عام 2028 مع المان يونايتد إلا أنه ولد في مدريد ومثل منتخب إسبانيا تحت 18 عامًا قبل أن يتعهد باللعب للأرجنتين على مستوى المنتخب الأول وفاز بكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين في الصيف الماضي.