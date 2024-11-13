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أحمد جودة - القاهرة - مدينة نصر يفوز على القناطر الخيرية في القسم الثالث

انتهت اليوم الأربعاء، مباريات الأسبوع الرابع بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.

حيث نجح فريق مدينة نصر بقيادة علي سليمان في الفوز على القناطر الخيرية، بهدفين مقابل هدف.

افتتح اللاعب أحمد كشري التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 68، وأدرك يوسف سلامة هدف التعادل القناطر في الدقيقة 84، وفي الدقيقة 93 سجل اللاعب أحمد حسني هدف الفوز لأصحاب الأرض، ويلحق بالقناطر الهزيمة الأولى له في مسابقة الدورى

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مدينة نصر إلى 8 نقاط ليعتلي بها صدارة المجموعة، ويتجمد رصيد القناطر الخيرية عند 7 نقاط ليهبط للمركز الخامس.

اما عن باقي النتائج التي لعبت أمس، فجاءت كالاتي:

اسكو 2-0 النصر للتصدير

القومي 0-1 المطرية

رع 1-0 طوخ

سبورتنج كاسل 0-0 بطا

الطيران 0-0 ليفيلز

قليوب 0-0 هليوبوليس

قها 1-1 بهتيم

بينما حصل المرج على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- مدينة نصر 8 نقاط

2- رع 7 نقاط

3- ليفيلز 7 نقاط

4- طوخ 7 نقاط

5- القناطر الخيرية 7 نقاط

6- المطرية 7 نقاط

7- قليوب 7 نقاط

8- الطيران 6 نقاط

9- المرج 5 نقاط

10- إسكو 5 نقاط

11- بطا 4 نقاط

12- قها 4 نقاط

13- سبورتنج كاسل 3 نقاط

14- بهتيم 3 نقاط

15- هليوبوليس 3 نقاط

16- النصر للتصدير دون نقاط

17- القومي دون نقاط