عاجل.. القبض على صلاح محسن بعد حادث دهس شاب بالتجمع الخامس

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أحمد جودة - القاهرة - ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على اللاعب صلاح محسن، نجم النادي المصري البورسعيدي، بعد تورطه في حادث دهس أحد المواطنين بسيارته.

القبض على صلاح محسن بعد حادث دهس شاب

تعرض صلاح محسن لحادث سير مروع أدى إلى تهشم جزء من سيارته، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين المتواجدين في موقع الحادث.

بدأت الحادثة عندما كان اللاعب يقود سيارته، واصطدم بالمواطن، مما أسفر عن إصابته ونقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

توجهت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحادث وبدأت بالتحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وطمأن صلاح محسن متابعيه عبر خاصية "الاستوري" على حسابه في إنستجرام، حيث اكتفى بتعليق مقتضب قائلًا: "الحمد لله"، في إشارة إلى سلامته.