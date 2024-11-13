نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جلسة تجمع جوميز بالسنغالي سيدي ندياي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم الأبيض خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض ودية النصر الليبي.

جلسة تجمع جوميز بالسنغالي سيدي ندياي

ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية لسيدي ندياي تتعلق بمركزه في الملعب، وطالبه بالتركيز وبذل قصارى جهده مع الفريق خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا مساء اليوم لخوض ودية النصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب لبيبا السابق.