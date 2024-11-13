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أحمد جودة - القاهرة - تحدث اللاعب كول بالمر، نجم تشيلسي الحالي، عن طلبه في الرحيل عن فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي وأشار إنه لم يكن يرغب في الرحيل، لذلك أراد الخروج على سبيل الإعارة.

كول بالمر يوضح سبب طلبه الرحيل عن مانشستر سيتي

وأشار: "اشعر بالانزعاج الشديد، لأنك عندما لا تلعب، تشعر بالإحباط وتفقد مستواك تدريجيًا".

وأضاف:" كنت علي علم أنني لن اشارك بالقدر الذي أريده، حتى عندما كنت أذهب إلى معسكر إنجلترا مع الفئات العمرية الأصغر مني سنًا، فهم يلعبون في الدوري كل أسبوع، وأنت تنظر حولك دون الوصول لسبب".

وأكد اللاعب إنه يريد الرحيل على سبيل الإعارة ليشارك بقدر كافي مع أي فريق آخر.