نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف آرسنال من بيع نجمه إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف نادي آرسنال تجاه مستقبل مهاجمه البلجيكي، لياندرو تروسارد، في ظل الاهتمام المتزايد من أندية دوري روشن السعودي بخدماته.

عروض سعودية لاستقطاب تروسارد

وفقًا لما نشرته شبكة "فوتبول إنسايدر"، تلقى لياندرو تروسارد، الذي انضم إلى آرسنال في صيف 2023، عددًا من العروض من أندية سعودية تهدف إلى التعاقد معه بعد انتهاء الموسم الجاري. هذه العروض جاءت في إطار الاهتمام المتزايد من الأندية السعودية بالتعاقد مع نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال يتحرك للحفاظ على تروسارد

ورغم العروض المغرية التي تلقاها اللاعب، كشفت الشبكة أن إدارة آرسنال حريصة على الإبقاء على تروسارد ضمن صفوف الفريق. النادي الإنجليزي بدأ محادثات مع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لتمديد عقده الحالي، الذي ينتهي في صيف 2026، بهدف الحفاظ على استقراره مع الفريق.

وأوضحت التقارير أن اهتمام أندية الدوري السعودي بتروسارد يمثل دافعًا إضافيًا لإدارة آرسنال للإسراع في تأمين عقد طويل الأمد مع اللاعب، خاصة وأنه يُعد عنصرًا مهمًا في خطط الفريق المستقبلية.

أرقام تروسارد هذا الموسم

منذ انضمامه إلى آرسنال، شارك تروسارد في 15 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الجاري. ورغم أن مساهماته التهديفية اقتصرت على تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد، إلا أن النادي يرى فيه قيمة كبيرة ويأمل في تحسين أدائه خلال الفترة المقبلة.

آرسنال يسعى لتعزيز استقراره الفني

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية آرسنال للحفاظ على استقراره الفني وتجنب خسارة أحد لاعبيه الأساسيين لصالح المنافسة الخارجية، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة للنادي على الصعيدين المحلي والأوروبي.