الرياضة

هاني أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انتهاء هاني أبو ريدة من تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري.

وكتب الاتحاد في بيانه: "تقدم صباح اليوم الأربعاء ممثل عن المهندس هاني أبو ريدة، بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع: "وسبق للمهندس هاني أبو ريدة رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم لفترة واحدة، بين عامي 2016 و2019.
وتضم قائمة المهندس هاني أبو ريدة لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم كلًا من:

هاني حسن علي أبو ريدة- خالد محمد علي الدرندلي- أحمد محمد حلمي أحمد الشريف- محمد محمود يونس الشربيني- وليد عمر عبد الجواد درويش- مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة-طارق محمد محمد محمد أبو العينين- محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين- إيناس محمد علي مظهر

بينما يتواجد في قائمة المرشحون الاحتياطيون

أشرف محمد موسى حسن- جمس حنا جرس جاد الرب
هيام محمد محمد بركة


موعد انتخابات اتحاد الكرة

وتقام انتخابات اتحاد الكرة المصري في العاشر من شهر ديسمبر المقبل بعد نهاية مدة المجلس الحالي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا