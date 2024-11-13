نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انتهاء هاني أبو ريدة من تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري.
وكتب الاتحاد في بيانه: "تقدم صباح اليوم الأربعاء ممثل عن المهندس هاني أبو ريدة، بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.
وتابع: "وسبق للمهندس هاني أبو ريدة رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم لفترة واحدة، بين عامي 2016 و2019.
وتضم قائمة المهندس هاني أبو ريدة لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم كلًا من:
هاني حسن علي أبو ريدة- خالد محمد علي الدرندلي- أحمد محمد حلمي أحمد الشريف- محمد محمود يونس الشربيني- وليد عمر عبد الجواد درويش- مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة-طارق محمد محمد محمد أبو العينين- محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين- إيناس محمد علي مظهر
بينما يتواجد في قائمة المرشحون الاحتياطيون
أشرف محمد موسى حسن- جمس حنا جرس جاد الرب
هيام محمد محمد بركة
موعد انتخابات اتحاد الكرة
وتقام انتخابات اتحاد الكرة المصري في العاشر من شهر ديسمبر المقبل بعد نهاية مدة المجلس الحالي.