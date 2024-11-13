نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انتهاء هاني أبو ريدة من تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري.

وكتب الاتحاد في بيانه: "تقدم صباح اليوم الأربعاء ممثل عن المهندس هاني أبو ريدة، بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع: "وسبق للمهندس هاني أبو ريدة رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم لفترة واحدة، بين عامي 2016 و2019.

وتضم قائمة المهندس هاني أبو ريدة لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم كلًا من:

هاني حسن علي أبو ريدة- خالد محمد علي الدرندلي- أحمد محمد حلمي أحمد الشريف- محمد محمود يونس الشربيني- وليد عمر عبد الجواد درويش- مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة-طارق محمد محمد محمد أبو العينين- محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين- إيناس محمد علي مظهر

بينما يتواجد في قائمة المرشحون الاحتياطيون

أشرف محمد موسى حسن- جمس حنا جرس جاد الرب

هيام محمد محمد بركة



موعد انتخابات اتحاد الكرة

وتقام انتخابات اتحاد الكرة المصري في العاشر من شهر ديسمبر المقبل بعد نهاية مدة المجلس الحالي.