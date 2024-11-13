نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شرط محمد شريف للانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي تفاصيل موقف محمد شريف، لاعب الأهلي السابق والمحترف حاليًا في صفوف نادي الخليج السعودي، من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسطاء عرضوا على محمد شريف الانضمام إلى الزمالك

صرح كريم رمزي عبر برنامجه الإذاعي «لعبة والتانية»، أن مجموعة من الوسطاء تواصلوا مع محمد شريف وطرحوا عليه فكرة الانتقال إلى نادي الزمالك أو بيراميدز، في حال قرر مغادرة نادي الخليج السعودي.

وأوضح رمزي أن محمد شريف أبدى موافقته المبدئية على فكرة الانضمام إلى أحد الناديين، لكنه اشترط أن يكون ذلك مرتبطًا بعدم وجود رغبة من النادي الأهلي في التعاقد معه مجددًا، حيث أكد أن الأولوية ستكون دائمًا للعودة إلى الأهلي إذا بدأت مفاوضات من جانب القلعة الحمراء.

العودة إلى الأهلي تظل الخيار الأول

وأضاف كريم رمزي أن محمد شريف أكد للوسطاء أن رغبته الأولى، إذا عاد إلى الدوري المصري، ستكون العودة إلى صفوف الأهلي، مشيرًا إلى تعلقه الكبير بالفريق الذي شهد تألقه قبل انتقاله للاحتراف في الدوري السعودي، حيث كان يبحث عن فرصة للمشاركة بشكل منتظم.

موقف كولر من عودة محمد شريف

واختتم رمزي تصريحاته بالحديث عن رؤية السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بشأن عودة شريف، حيث أوضح أن كولر لا يمانع انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق مجددًا، رغم تفضيله التعاقد مع مهاجم أجنبي. ومع ذلك، في حال تعذر استقدام مهاجم أجنبي، سيكون كولر منفتحًا على عودة محمد شريف لدعم خط الهجوم.