نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم| توتوسبورت: يوفنتوس يرغب في ضم مهاجم يونايتد.. وريليفو: ريال مدريد يراقب لاعب النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 13- 11- 2024.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يدرس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي التحرك من أجل ضم مدافع باير ليفركوزن الهولندي جيريمي فريمبونج، 23 عامًا، وزميله المدافع الهولندي سيب فان دن بيرج، 22 عامًا، اللذين انضما إلى برينتفورد من ليفربول الصيف الماضي. (Football Transfers)

توتنهام مهتم بجناح مانشستر سيتي وإنجلترا جاك جريليش، 29 عامًا. (Football Insider)

أبلغ وكيل المهاجم الكندي جوناثان ديفيد الخاطبين المحتملين بما في ذلك يوفنتوس وإنتر ميلان وليفربول ومانشستر يونايتد أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يريد عقدًا بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني سنويًا للانضمام إليهم في صفقة انتقال مجانية عندما تنتهي صفقته في ليل الصيف المقبل. (Tuttosport - باللغة الإيطالية)

يوفنتوس يريد أخذ المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، 23 عامًا، على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في يناير. (توتوسبورت - بالإيطالية)

أرسنال وليفربول من بين أفضل الأندية الأوروبية التي تتطلع إلى ضم لاعب خط وسط آينتراخت فرانكفورت السويدي هوغو لارسون، 20 عامًا، إلى صفوفها في يناير. (تيم توك)

تشيلسي يسعى لضم مدافع بنفيكا

تشيلسي من بين عدد من الأندية، بما في ذلك نيوكاسل وكريستال بالاس، التي ترغب في ضم قلب دفاع بنفيكا البرتغالي توماس أراوجو، 22 عامًا. (أو جوجو - بالبرتغالية)

يستكشف مانشستر يونايتد خيار إعادة الشراء الذي لديه للظهير الأيسر الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا ألفارو كاريراس، الذي باعه إلى بنفيكا في الصيف. (ماركا - بالإسبانية)

سيكون مهاجم تشيلسي وفرنسا كريستوفر نكونكو، 26 عامًا، مهتمًا بالانتقال إلى أولد ترافورد وهو حريص على اللعب في الفريق الأول. (فوتبول إنسايدر)

أعجب ليفربول بالسويدي دانييل سفينسون، كما أن مانشستر يونايتد وأرسنال من بين الأندية المهتمة بظهير نادي نوردشيلاند الأيسر، البالغ من العمر 22 عامًا. (تيم توك)

حدد برشلونة مهاجم بورتو الإسباني سامو أوموروديون، البالغ من العمر 20 عامًا، كبديل محتمل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 36 عامًا. (إل ناسيونال - بالإسبانية)

يضع ريال مدريد على راداره كل من قلب دفاع النصر السعودي إيمريك لابورت، البالغ من العمر 30 عامًا، وظهير توتنهام الأيمن بيدرو بورو، البالغ من العمر 25 عامًا. (ريليفو - بالإسبانية)