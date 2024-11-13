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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن رغبة ديكو، المدير الفني للنادي الإسباني لبرشلونة، في تجديد عقد أحد لاعبي البارسا مع النادي.

ديكو يكشف عن رغبته لتجديد عقد نجم برشلونة

وقال ديكو في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عندما نتحدث عن تجديد العقود، نعلم أولا جيدًا أن كل اللاعبين يرغبون في الحصول على أفضل العقود، والأندية تريد أفضل اللاعبين".

وأردف: "لكن بالنسبة لي هناك نقطة أساسية وهي معرفة ما يريده كل لاعب".

وأشار: "أعتقد أن بيدري يريد صنع التاريخ، لذلك أرى أنه سيتم تجديد عقده، وهو يشعر بالراحة هنا، وسعيد، ولديه رغبة في الفوز بالألقاب، وهو الآن في أفضل مستوياته بعد عمل شاق".

واكد: "بالتأكيد سنجد العقد، ما زال أمامه هذا الموسم والمقبل ايضًا. نحن نركز على البأشياء المهمة هذا الموسم، لكننا أيضا نضمن مستقبل اللاعبين المهمين، وبيدري أحدهم".

