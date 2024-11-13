نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي معلول يقترب من الرحيل عن الأهلي ومفاجأة بشأن وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

علي معلول يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" علي معلول يرغب في العودة سريعا للتدريبات الجماعية بفريق الأهلي، من أجل إثبات نفسه، ورغبته الأولى هي الاستمرار مع المارد الأحمر ".

وتابع:" علي معلول يبحث عن عرض مميز للانتقال إلى صفوفه خلال شهر يناير المقبل، في حال قرر النادي الأهلي عدم استمراره، بعد عودته إلى التدريبات الجماعية بالفريق"

ثم اختتم كريم رمزي:" علي معلول ينتظر وصول عرض من نادي قطري، من أجل الانضمام إليه في الفترة القادمة، والأقرب رحيل اللاعب عن صفوف النادي الأهلي في يناير المقبل، والانتقال إلى الدوري القطري".

