نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد شريف يضع شرطًا واحدًا للانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، موقف محمد شريف لاعب النادي الأهلي السابق، والخليج السعودي الحالي، من الانضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

شريف لا يمانع الانتقال إلى الزمالك بشرط

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، إن هناك وسطاء عرضوا على محمد شريف فكرة الانضمام إلى نادي الزمالك أو نظيره بيراميدز، حال الرحيل عن الخليج السعودي.

وتابع كريم رمزي: محمد شريف أبلغ الوسطاء أنه لا يمانع الانتقال لـ الزمالك أو بيراميدز، لكن بشرط عدم حاجة الأهلي للتعاقد معه.

وأكمل كريم رمزي: محمد شريف أكد للوسطاء، أن الأولوية بالنسبة له حال العودة إلى مصر، هي العودة لصفوف القلعة الحمراء.

واختتم كريم رمزي: كولر لا يُمانع وجود محمد شريف، والأولوية بالنسبة له وجود مهاجم أجنبي، لكن حال عدم وجود مهاجم أجنبي، فإنه لا يُمانع عودة مهاجم الفريق السابق.

