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أحمد جودة - القاهرة -

عرض مسؤولو نادي الزمالك على إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق، إمكانية تقسيط مستحقاته المتأخرة التي تبلغ 750 ألف دولار، وذلك في محاولة لتجنب إيقاف القيد بعد تقدم اللاعب بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تجنبًا لإيقاف القيد.. الزمالك يُقدم عرضًا جديدًا لـ "نداي"

جاء عرض الزمالك للاعب مع تضمين شرط جزائي، ينص على دفع غرامة مالية للنادي في حال تأخره عن سداد أي قسط من المبالغ المستحقة.

وكان النادي قد عرض على نداي تقسيط مستحقاته في الصيف الماضي، لكن اللاعب رفض العرض وتقدم بالشكوى، مما دفع مسؤولي الزمالك لإعادة التواصل معه في محاولة للتوصل إلى حل ودي قبل أن يتخذ الفيفا أي قرار ضد النادي.

وتتعلق الشكوى التي تقدم بها نداي إلى الفيفا بمستحقاته المالية المتأخرة، حيث يطالب اللاعب بمبلغ مليون ونصف مليون دولار، بالإضافة إلى تعويضات بسبب عدم وفاء الزمالك ببنود التعاقد.

