الرياضة

كولر يفاجئ عطية الله بهذا القرار

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفاجئ عطية الله بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


أكد الإعلامي محمد شبانة عن أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي قد طالب إدارة النادي بتفعيل بند شراء المغربي الدولي يحيى عطية الله والمعار من نادي سوتشي الروسي.

كولر يفاجئ عطية الله بهذا القرار


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر أصبح لديه قناعة تامة بقدرة اللاعب على تعويض نجم بحجم التونسي علي معلول في الجبهة اليسرى.


وتابع: "لذلك طالب السويسري من إدارة القلعة الحمراء بتفعيل بند شراء المغربي الدولي يحيى عطية الله، والمعار من نادي سوتشي الروسي، لتعويض غياب معلول".
 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا