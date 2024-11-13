نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يفاجئ عطية الله بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة عن أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قد طالب إدارة النادي بتفعيل بند شراء المغربي الدولي يحيى عطية الله والمعار من نادي سوتشي الروسي.

كولر يفاجئ عطية الله بهذا القرار



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر أصبح لديه قناعة تامة بقدرة اللاعب على تعويض نجم بحجم التونسي علي معلول في الجبهة اليسرى.



وتابع: "لذلك طالب السويسري من إدارة القلعة الحمراء بتفعيل بند شراء المغربي الدولي يحيى عطية الله، والمعار من نادي سوتشي الروسي، لتعويض غياب معلول".

