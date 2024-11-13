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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، عن سبب رغبته في العودة إلى الملاعب بعد 12 عامًا من اعتزاله كرة القدم.

السر في الصحة.. أحمد حسام ميدو يكشف سبب عودته للملاعب بعد 12 عاما من الاعتزال

وعبّر ميدو في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» عن أهمية الصحة في حياة الإنسان، قائلًا: "الصحة هي أهم شيء، فهي التي تمنحك الطاقة لتحقيق النجاح، ويعود تأثيرها الإيجابي عليك وعلى كل من حولك".

وأضاف: "رسالتي للجميع من خلال رحلتي للعودة إلى الملاعب هي أن الشخص يستطيع تحقيق أي شيء يطمح إليه ما دام حدد هدفه وعمل عليه، حتى لو كان معتزلًا منذ سنوات طويلة، كما هو الحال بالنسبة لي بعد 12 عامًا من الاعتزال."

يُذكر أن ميدو كان قد كشف سابقًا في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورتس» عن اقتراب موعد عودته، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال شهر نوفمبر الجاري للإعلان عن النادي الذي سيلعب له.

