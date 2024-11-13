نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من نيرة الأحمر بعد فوز طائرة الزمالك بجائزة أفضل فريق نسائي في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء "سيدات"، يسطر تاريخًا جديدًا لمصر.

نيرة الأحمر: سعداء بحصد جائزة أفضل فريق نسائي في 2024

وحصد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، كأفضل فريق نسائي في 2024.

وقالت نيرة الأحمر عقب التتويج بالجائزة: "سعداء جدًا بحصد نادي الزمالك، لجائزة فاطمة بنت مبارك كأفضل فريق نسائي في 2024".

وواصلت: "الفريق بذل مجهودًا كبيرًا خلال المواسم الماضية، واستطاع حصد عدة بطولات محلية وإفريقية".

وأضافت: "الزمالك يسطر تاريخًا جديدًا لكرة الطائرة المصرية، إذ يعد أول فريق عربي وإفريقي يتأهل لنهائيات كأس العالم التي ستقام الشهر القادم في الصين".

واختتمت: "الزمالك يمتلك جهاز فني ولاعبات على مستوى عالي، ونفتخر بالانجازات التي حققها الفريق".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".