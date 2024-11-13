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أحمد جودة - القاهرة - قام نادي الزمالك بتقديم شكوى ضد لاعب الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا"، بسبب امتناعه عن سداد قسطين من الغرامة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم عليه نتيجة توقيعه لعقود مع ناديين في نفس الوقت.

تخلف عن السداد.. الزمالك يُحرر محضرا ضد محمود كهربا

وقد ورد بلاغ من قسم شرطة العجوزة إلى مديرية أمن الجيزة يفيد بتضرر نادي الزمالك من تأخر كهربا في دفع المستحقات المتأخرة التي تقدر بنحو 2 مليون و476 ألف و389 دولار.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الأمر، وذلك بعد تخلف اللاعب عن سداد المستحقات المتأخرة.