الرياضة

تخلف عن السداد.. الزمالك يُحرر محضرا ضد محمود كهربا

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أحمد جودة - القاهرة - قام نادي الزمالك بتقديم شكوى ضد لاعب ، محمود عبد المنعم "كهربا"، بسبب امتناعه عن سداد قسطين من الغرامة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم عليه نتيجة توقيعه لعقود مع ناديين في نفس الوقت.

تخلف عن السداد.. الزمالك يُحرر محضرا ضد محمود كهربا

وقد ورد بلاغ من قسم شرطة العجوزة إلى مديرية أمن الجيزة يفيد بتضرر نادي الزمالك من تأخر كهربا في دفع المستحقات المتأخرة التي تقدر بنحو 2 مليون و476 ألف و389 دولار.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الأمر، وذلك بعد تخلف اللاعب عن سداد المستحقات المتأخرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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