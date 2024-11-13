نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب القبض على رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية في جنوب إفريقيا، أنه تم القبض داني جوردان رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد وإحالته للمحاكمة العاجلة.

اعتقال رئيس اتحاد جنوب إفريقيا واتهامه بالاحتيال

يواجه رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم داني جوردان واثنين آخرين، تُهمًا تتعلق باحتيال وسرقة أموال بعد أن أنفق 1.3 مليون راند من أموال الاتحاد لمصالحه الشخصية.

ويُمثل جوردان، أمام محكمة الجرائم التجارية المتخصصة المنعقدة في “بالم ريدج الجزئية”، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم مديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية (هوكس)، العقيد كاتليجو موجالي، إنه تم إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، يبلغان من العمر 73 و55 عامًا، إلى جانب رجل أعمال عمره 46 عامًا.

وأضاف المتحدث: "يأتي هذا بعد تحقيق مكثف أجراه قسم التحقيق في الجرائم التجارية الخطيرة ومقره جوهانسبرج في مزاعم الاحتيال والسرقة".

واستخدم جوردان، بين عامي 2014 و2018 موارد المنظمة لتحقيق مكاسب شخصية بما في ذلك توظيف شركة أمنية خاصة لحمايته الشخصية، دون إذن من مجلس إدارة اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم.