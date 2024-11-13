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أحمد جودة - القاهرة -

تواجد محامي هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم (كاف وفيفا)، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم أوراق ترشحه ضمن قائمته للانتخابات المقررة في 10 ديسمبر المقبل.

محامي هاني أبو ريدة يقدم أوراق ترشح قائمته لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة

وبحسب المعلومات المتداولة، تضم القائمة هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبًا، بالإضافة إلى الأعضاء: أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبو زهرة، طارق محمد أبو العينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

كما تم تحديد ثلاثة أسماء احتياطية في حال حدوث أي تغيير في الأعضاء الأساسيين، وهم: الدكتور أشرف موسى، جيمس حنا، وهيام بركة.

