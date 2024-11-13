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أحمد جودة - القاهرة - أكد رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، أن تمديد عقده مع النادي الإنجليزي لا يمثل أولوية بالنسبة له في الوقت الراهن.

رودري: التجديد لمانشستر سيتي ليس من أولوياتي

ويغيب رودري عن الملاعب منذ بضعة أسابيع، وذلك بعد انتهاء موسمه بسبب تعرضه لإصابة بالغة في الرباط الصليبي للركبة.

وخلال تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية، قال رودري عن مستقبله: "نحن لم نتحدث حتى عن عقد جديد، فأنا مصاب حاليا، وتمديد العقد ليس أولويتي الآن".

وأضاف: "أريد التعافي بأفضل طريقة ممكنة، هذا ما أركز فيه، وبعدها سنرى".

ويمتد عقد رودري مع السيتي حتى صيف 2027.

وتوج الدولي الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 مؤخرا، والتي حصل عليها من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في أكتوبر الماضي