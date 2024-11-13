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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي، على أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ينتظرون رأي الفيفا، حول إمكانية مشاركة أوفي ايجاريا في المباريات الرسمية وقيده في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من عدمها.

الزمالك ينتظر فتوى الفيفا لقيد إيجاريا في قائمة الفريق

وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 "يترقب مسئولو نادي الزمالك الرد الأخير بشأن فتوى الفيفا حول إمكانية مشاركة أوفي ايجاريا في المباريات الرسمية وقيده في قائمة الفريق من عدمه دون الإنتظار إلى الميركاتو الشتوي".



وواصل: "وأنهى الزمالك إجراءات الحصول على توقيع أوفي إيجاريا لمدة موسم بناء على توصية جوزيه جوميز بخلاف تجهيز عقدا أخر لستة أشهر فقط في حال التأكد من عدم قيده قبل فترة ميركاتو يناير المقبل ".

