نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يتابع ملف "حبس" إمام عاشور 6 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد الليثي عن إجراء محمود الخطيب رئيس الأهلي، اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع الشئون القانونية بالنادي ومعه محمد رمضان المدير الرياضي للنادي لمعرفة تفاصيل الحكم القضائي الذي صدر أمس، الثلاثاء، ضد أمام عاشور لاعب الفريق بحسبه 6 أشهر على ذمة قضية ضرب فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد.

الخطيب يتابع ملف "حبس" إمام عاشور 6 أشهر



وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " الأهلي ليس طرفًا في القضية إلا أن رئيس النادي أستفسر عن الواقعة وتفاصيلها والموقف القانوني للاعب".



وأردف: "وأكدت الشئون القانونية بالأهلي للخطيب أن امام عاشور من حقه الإستئناف ضد حكم الحبس لإيقافه وهو ما سيحدث خلال الساعات المقبلة عن طريق المحامي الشخصي للاعب ".

