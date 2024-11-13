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أحمد جودة - القاهرة - أعربت نورا عزمي كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن سعادتها بتتويج القلعة البيضاء، بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، كأفضل فريق نسائي في 2024.

نورا عزمي تتحدث عن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

وقالت نورا عزمي عقب التتويج بالجائزة: "نشكر دولة الإمارات على التكريم والجائزة، وأشعر بسعادة بالغة".

وأضافت: "الفريق بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حتى يصل للمرحلة التي وصلنا إليها والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية".

وأكملت: "نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من أبرز الداعمين للفريق، وأحد أسباب النجاح التي حققنها مؤخرًا".

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، حصد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، كأفضل فريق نسائي في 2024.

وضمت قائمة الترشيحات كل من: "نادي الزمالك (مصر)، بني ياس (الإمارات)، ومركز الصحراء العربية أول فريق نسائي محترف في سباقات الهجن (الإمارات)".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".