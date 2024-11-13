انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الجابون والمغرب والقنوات الناقلة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نحن على موعد مع مواجهة قوية تجمع بين المغرب والجابون والتي تعتبر من المباريات المثيرة والمهمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وتحسين فرصه في التأهل، ستكون هذه المواجهة بمثابة اختبار حقيقي للمنتخبين، ويترقبها عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية بشغف كبير، ومن خلال هذا المقال نوضح موعد انطلاق المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الجابون والمغرب في تصفيات كأس العالم

من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل، مباراة هامة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بين منتخب المغرب ومنتخب الجابون على ملعب دانجوندجي في الجابون، فنجد أن المباراة ستكون في غاية الأهمية لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز وتحسين فرصه في التأهل للنهائيات، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، لتجمع بين منتخب المغرب، الذي يتصدر مجموعته، ومنتخب الجابون الذي يسعى جاهداً للضغط على المتصدرين ومواصلة المنافسة على تأشيرات التأهل.

القنوات الناقلة لمباراة الجابون والمغرب