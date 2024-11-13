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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، عن التطورات التي يشهدها منتخب السعودية في إطار منافسات بطولة آسيا، والدوري السعودي بشكل عام.

رينارد: الدوري السعودي في تطور مستمر والتواجد في كأس العالم تجربة هامة للغاية

ويواجه المنتخب السعودي مع نظيره منتخب أستراليا، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهِّلة لمونديال 2026.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستراليا: "أتابع الدوري السعودي والفرق بدقة حتى بعد مغادرتي، من الأشياء المتغيرة أن الفرق لديها لاعبون كبار، وهذا يمنح الفرصة للاعب السعودي للتطور بالاحتكاك، وكذلك مغادرة اللاعبين لفرق أكبر، وهي تجربة الاحتراف التي حدثت قبل كأس العالم 2018".

وتابع: "الوصول إلى كأس العالم أمر مهم جدًا جدًا، والوصول إلى كأس العالم يمنحك تجربة، والوصول إلى البطولتين 2026 و2030 لها أهمية".

وأتم رينارد حديثه: "كرة القدم تتطور في السعودية، والبلد يريد بناء فريق متطور، لا أعلم إن كنت سأكون موجودًا هناك عام 2034 وأتمنى البقاء، ولكنني متأكد من أن السعودية ستستضيف بطولة رائعة".