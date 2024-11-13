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أحمد جودة - القاهرة - أكد أندرياس شيكر، المدير الرياضي لنادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم، أن كريستيان إيلزر، المدير الفني لشتورم جراتس النمساوي، هو المرشح الأبرز لتدريب الفريق.

هوفنهايم يؤكد اهتمامه بمدرب شتورم جراتس النمساوي

وقال شيكر لمجلة "كيكر" الألمانية اليوم الأربعاء:"إن كريس يتواجد على رأس قائمتنا".

ويأمل شيكر أن يجد حلا خلال فترة توقف الدوري الحالية، بسبب روزنامة المباريات الدولية.

وقال:"أريد أن تسير الأمور بأسرع شكل ممكن".

ويبحث هوفنهايم عن مدرب جديد بعد إقالة بيليجرينو ماتارازو يوم الاثنين الماضي عقب التعادل السلبي مع أوجسبورج.

وجاء القرار كرد فعل بعد تراجع الفريق للمركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية الدوري الألماني، بفارق نقطة واحدة أمام المركز الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط، وذلك بعد مرور 10 جولات حقق خلالها الفريق انتصارين فقط.

ويتولى إيلزر حاليا تدريب شتورم جراتس، بطل الدوري النمساوي، ولكنه أكد أمس الثلاثاء إنه أجرى مفاوضات مع هوفنهايم.

وأعرب شتورم جراتس عن عدم سعادته من المفاوضات العلنية، حيث أعرب رئيس النادي كريستيان جوك عن عدم رضاه.

يذكر أن شيكر نفسه انتقل من شتورم جراتس إلى هوفنهايم في الشهر الماضي.

وقال:"أفهم أن هذا يتم متابعته ويخضع للتدقيق العاطفي والنقدي".

ولكنه أكد أن هذا النوع من التعامل هو أمر طبيعي تماما في العديد من الصناعات الأخرى.