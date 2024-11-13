نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية ضد أستراليا.. رينارد باكيًا: نفتقد فهد المولد وسنقاتل من أجله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر السعودي، عن حزنه الشديد بشأن الحالة الصحية لنجم المنتخب السعودي السابق فهد المولد.

وسقط فهد المولد نجم المنتخب السعودي من شرفة الدور الثاني من منزله في دبي، كما أن التحقيقات مازالت قائمة، ولم يتم العثور على أدلة بشأن هذا الأمر.

رينارد: يجب أن نتذكر فهد المولد نحن نفتقده كثيرًا

وقال رينارد باكيًا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستراليا: "نحن نتحدث عن سالم الدوسري وعبدالاله المالكي ولكن يجب أن نتذكر فهد المولد، نحن نفتقده وعلينا القتال من أجله".

وأضاف رينارد في حديثه: " علينا أن نعلم أن فقدانه صعب للغاية، ودائما نتذكره".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نارية أمام أستراليا، ودخل المنتخب الأخضر في جوبعته نقطة واحدة فقط من ست نقاط من آخر جولتين، وهذا ما جعل رحيل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني قائمًا، عودة هيرفي رينار كمدير فني للمنتخب الأخضر.