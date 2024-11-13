مرموش يقود تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على حساب منتخب الرأس الأخضر، يوم الجمعة 15 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وحسم منتخب مصر تأهله لبطولة كأس أمم إفريقيا بعد الفوز خلال أول 4 جولات، حيث يتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع