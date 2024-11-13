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أحمد جودة - القاهرة -

يسعى منتخب مصر، لمواصلة انتصاراته المتتالية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستقام في المغرب العام المقبل رغم عدة غيابات عن التشكيل أبرزها النجم محمد صلاح وذلك عند مواجهة الرأس الأخضر وبوتسوانا ضمن الجولتين الخامسة والسادسة

"الفراعنة" يتحدى الغيابات في مهمته الأفريقية

وتحتل مصر، التي ضمنت التأهل للبطولة المقامة في المغرب، ضيفة على الرأس الأخضر بعد غد الجمعة قبل 4 أيام من استضافة بوتسوانا.



وقال مدير المنتخب المصري، إبراهيم حسن: "ستتوجه البعثة عصر اليوم الأربعاء إلى الرأس الأخضر لمواجهة منتخبها يوم الجمعة".

وأضاف إبراهيم للموقع الرسمي للاتحاد المصري على الانترنت "تستغرق الرحلة التي تنطلق من القاهرة في الرابعة عصرًا 10 ساعات".



وسيخوض المنتخب المصري المباراة في ظل غياب مجموعة من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق الفريق لأربعة انتصارات متتالية في التصفيات، لتتصدر مصر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

وسيغيب نجم ليفربول الإنجليزي صلاح، عن المواجهتين بموافقة المدرب حسام حسن حتى يحصل على راحة بعد ضمان التأهل.

كما يغيب ثلاثي دفاع الأهلي المؤلف من رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومدافع نيس الفرنسي محمد عبد المنعم بالإضافة إلى خالد صبحي لاعب المصري وأحمد سيد (زيزو) لاعب وسط الزمالك.

ويغيب مروان عطية ومحمود حسن (تريزيجيه) للإيقاف.

لكن مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني، عمر مروموش، سيكون على رأس التشكيل التي اختارها المدرب حسن لمباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا.

وتألق مرموش (25 عامًا) في دوري الدرجة الألماني إذ سجل 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 10 مباريات وأصبح محط أنظار العديد من الأندية.

وتحتل بوتسوانا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط متفوقة على الرأس الأخضر وموريتانيا المتساويين في النقاط برصيد 3 نقاط لكل منهما لكن الرأس الأخضر تتفوق بفارق الأهداف.