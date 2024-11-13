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أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي ميلان الإيطالي، على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2025، حيث يفاضل الروسونيري بين أكثر من لاعب لضم أحدهم خلال الميركاتو الشتوي.

ميلان يفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم خط الوسط في يناير

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فأن إدارة ميلان تسعي لتدعيم خط وسط الفريق خلال الميركاتو الشتوي، في ظل إصابة الجزائري إسماعيل بن ناصر، واعتماد فونسيكا فقط على الثنائي ريندرز ويوسف فوفانا.

وقال الموقع الإيطالي، أن الروسونيري يفاضل بين الثلاثي مورتن فرينردروب لاعب جنوى، وجوني كاردوسو لاعب ريال بيتيس الإسباني، وكارني تشوكويميكا نجم تشيلسي لضم أحدهم في الانتقالات الشتوية.

وأشار الموقع بأن ميلان مهتم بالتعاقد مع فرينردروب نجم جنوي في الميركاتو الشتوي لتدعيم خط وسط الروسونيري.

وأوضح بأن ميلان سيلاقي صعوبة كبيرة في التعاقد مع الدنماركي فرينردروب في ظل تمسك جنوي بالإبقاء على خدماته في صفوف الفريق.