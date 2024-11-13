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أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الاتحاد السعودي للاسكواش اللاعبين المصريين الناشئين والناشئات لإقامة لقاءات ثنائية ومعسكر رياضي، يضم مصر والسعودية وماليزيا وذلك خلال الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر 2024. يهدف هذا المعسكر إلى تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال الرياضة، خصوصًا في رياضة الاسكواش التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

يرأس الوفد المصري كابتن أمير وجية رضوان، ويتولي التدريب كابتن محمود أحمد عبد الغني وكابتن شيرين عادل خليل ومن الجانب السعودى، المستشار الفنى للاتحاد السعودى للاسكواش، كابتن سامر الخطيب، المدير الفنى للاتحاد السعودى للاسكواش / كابتن احمد كامل، و مدربى المنتخب السعودى للاسكواش كابتن وائل عبد السلام، كابتن طارق الفقى، كابتن احمد ماهر

معسكر رياضي للاعبين المصريين الناشئين تحت مظلة الاتحاد السعودي للاسكواش

ويضم المعسكر مجموعة من اللاعبين المميزين، وهم:

- أدم محمد مجدي عثمان

- مروان محمود محي الدين عسل

- عمر عبد الحي عادل أبو المكارم

- علي محمد المعتصم

- أحمد نادر كمال

سيتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة التدريبية ولقاءات ودية مع لاعبين محليين، مما يتيح للاعبين فرصة تبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض. كما سيشمل البرنامج جلسات تحضيرية وورش عمل حول استراتيجيات اللعب والتقنيات الحديثة في الاسكواش.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الاتحاد السعودي للاسكواش لتطوير مستوى اللعبة في المملكة وتعزيز التواصل مع الفرق الدولية، مما يسهم في رفع مستوى المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية في البطولات القادمة.