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أحمد جودة - القاهرة - برّر الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدرب الأسبق لمنتخبي تشيلي والأرجنتين وأندية إشبيلية وفلامنغو ومارسيليا، عودته مجددًا للدوري الفرنسي عبر بوابة رين بأن هناك "مادة خام لأن أفضل لاعبي العالم يخرجون من فرنسا والبرازيل".

سامباولي يكشف عن سر عودته إلى فرنسا

وقال المدرب الأرجنتيني خلال تقديمه رسميًا مدربًا جديدًا لنادي رين: "أحب الدوري الفرنسي (ليغ آ)، فأنا أتابعه منذ رحيلي عن مارسيليا في عام 2022، تعجبني الطريقة التي تعمل بها الفرق وتحولاتها أيضًا، البطولة الفرنسية تواصل التحسن وذلك بالإضافة إلى أن أفضل لاعبي العالم يخرجون من فرنسا والبرازيل، هناك مادة خام جيدة".

ووقّع سامباولي صاحب الـ64 عامًا عقدا لمدة عام والنصف، وتحديدًا حتى نهاية يونيو (حزيران) من عام 2026، وسيجد سامباولي فريقه الجديد رين نادٍ من الطبقة المتوسطة-العليا في الدوري الفرنسي ويشارك بشكل منتظم في المسابقات الأوروبية ولكنه يعاني في الوقت الحاليّ من أزمة خطيرة إذ يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

وبسؤاله عن سبب عدم استمراره لفترة طويلة مع الأندية التي يتولى تدريبها، إذ لم يبق عامين مع أي فريق قام بتدريبه وكان منتخب تشيلي هو الاستثناء الوحيد بعد أن قضى معه 4 سنوات (2012-2016)، أجاب الأرجنتيني: "مستوى متطلباتي غالبًا ما يكون مرتفعًا للغاية مقارنة بمتطلبات الأندية التي عملت معها، ولكنني أدرك أن هذه الطموحات مفرطة وربما بعيدة المنال، وهو الأمر الذي يجب أن أغيّره، على تغيير هذا الجانب إذا أردت الاستمرار مع رين لفترة أطول".