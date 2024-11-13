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أحمد جودة - القاهرة -

يأمل منتخب أستراليا ألا يستخدم هيرفي رينارد، سحره القديم بعد عودته لتدريب المنتخب السعودي عندما يصطدم الفريقان في مباراة حاسمة في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم على ملعب ملبورن ريكتانجولار غدًا الخميس.

أستراليا في مهمة تصفية الحسابات مع مدرب "الأخضر"

وبينما كان رينارد على رأس القيادة الفنية خلال فوز المنتخب السعودي المبهر على منتخب الأرجنتين الفائز باللقب في كأس العالم 2022، فإن المدرب الفرنسي لا يحظى بترحاب كبير في أستراليا بسبب القضاء على آمال البلاد في التأهل مباشرة لنهائيات قطر.



وتسبب التعادل السلبي في سيدني عام 2021، والفوز 1-0 على أرضه في أستراليا بالعام التالي، بوضع فريق المدرب غراهام أرنولد على طريق الملحق المحفوف بالمخاطر للتأهل إلى قطر.

وحققت كرة القدم الأسترالية بعض الثأر لنفسها من رينارد خلال قيادته منتخب فرنسا للسيدات بعد تغلبها عليه بركلات الترجيح في دور الـ8 من منافسات كأس العالم.

ومع احتلال أستراليا المركز الثاني في المجموعة الثالثة بـ5 نقاط بالتساوي مع السعودية والبحرين وتقدمها عليهما بفارق الأهداف، فإن مباراة الغد قد تكون حاسمة في تحديد الفرق المتأهلة مباشرة لنهائيات 2026 في أمريكا الشمالية.

وتتصدر اليابان المجموعة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيها وهي مرشحة للحصول على واحدة من بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة إلى نهائيات كأس العالم.

وقاد توني بوبوفيتش مدرب أستراليا الجديد فريقه نحو الاستفاقة، وأعاد مشواره في تصفيات كأس العالم للمسار الصحيح بفوزه 3-1 على الصين وتعادله 1-1 في اليابان في اليوم الأخير من التوقف الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتعرضت أستراليا قبل ذلك لهزيمة نادرة على أرضها أمام البحرين وتعادلت دون أهداف مع إندونيسيا، وهو ما دفع أرنولد للاستقالة بعد عاصفة من الانتقادات.

وفي الوقت ذاته، يسعى المنتخب السعودي لتصحيح مساره بعدما أنهى تعاقده مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني عقب الخسارة 0-2 أمام اليابان والتعادل دون أهداف مع البحرين.

وسيكون رينارد على دراية كبيرة بأغلب عناصر الفريق الذي تولى مقاليده ويمكنه أن يأمل في إقامة علاقات أفضل مع اللاعبين الكبار بعد التقارير التي أشارت إلى وجود خلافات تحت قيادة مانشيني.

ونظرًا لسجل المنتخب السعودي الضعيف في أغلب مبارياته خارج أرضه ومشاكله التهديفية مؤخرًا، فمن المرجح أن يكتفي رينارد ولاعبوه بتحقيق التعادل أمام أستراليا قبل التوجه إلى إندونيسيا الثلاثاء المقبل.

وقال كاميرون بورغيس مدافع منتخب أستراليا للصحافيين اليوم الأربعاء، إنهم يستعدون لأي مفاجأة.

وأضاف: "ربما يكون هناك بعض الأشياء المختلفة التي سنصطدم بها، لقد حصلوا على مدرب جديد وطريقة لعب مختلفة، سبق أن قادهم رينارد من قبل لذا سيكون لاعبو المنافس على دراية ببعضهم البعض.