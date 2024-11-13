نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات من العيار الثقيل في الجولة الخامسة بالتصفيات الآسيوية لحجز بطاقة التأهل لمونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية مواجهات نارية من العيار الثقيل، التي بدورها تضمن للمتواجدين في حال الفوز التأهل لمونديال 2026.

مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

ويواجه إيران نظيره أوزبكستان اللذان يمتلكان في جوعبتهما 10 نقاط، في المجموعة الأولى في إطار الجولة الخامسة، وإذا حقق أي منهما الفوز في مبارياتهما، سيضمنا التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وينتظر المنتخب الإيراني، بقيادة المدرب أمير قالينوي، مواجهته مع منتخب كوريا الشمالية في فيينتيان، فيما يحل منتخب أوزبكستان، ضيفًا على نظيره منتخب قطر، في حين يستضيف المنتخب الإماراتي نظيره منتخب قرغيزستان في المباراة الثالثة من المجموعة الأولى.

وفي إطار مباريات المجموعة الثانية ترحب كوريا الجنوبية بعودة نجمها المفضل سون هيونج-مين بعد غيابه عن آخر مباراتين بداعي الإصابة، ويطمح المنتخب الشرق آسيوي لمواصلة سلسلة الانتصارات، حيث حقق المنتخب الفوز في مبارتين على العراق والأردن، ليضع قدمًا في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بتقدم بفارق ثلاث، ويأمل المنتخب الكوري أن لايسقط في فخ الهزيمة أمام الكويت.

فيما يحتاج منتخب الكويت لتحقيق الفوز بسبب فارق الست نقاط عن كوريا الجنوبية وأربع نقاط خلف الأردن والعراق.

على الجانب الآخر، من المقرر أن يلتقي المنتخب الأردني بنظيره العراقي في مواجهة نارية ستشهد تقدم الفريق الفائز بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الخاسر، لتكون المواجهة حاسمة في تحديد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة الثانية.

ويحل المنتخب الفلسطيني على نظيره منتخب عُمان، حيث يعلم المنتخبين أي شيء أقل من الفوز قد يعني تحطيم حلم التأهل لنهائيات كأس العالم.

وفي المجموعة الثالثة، يآمل منتخب اليابان للإستمرار متربعًا على عرش صدارة المجموعة، حيث أنه سيلتقي بمنتخب إندونيسيا، يوم الجمعة على ستاد جيلورا بونج كارنو المُهيب.

وجدير بالذكر أن منتخب اليابان تعرقل وسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع أستراليا في الجولة الرابعة، ولكن تواجده على عرش الصدارة بفارق خمس نقاط، يجعله يطمئن للتأهل لنهائيات كأس العالم.

وكان منتخب إندونيسيا قد استهل مشواره في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية بثلاث تعادلات، وتلقى الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف لمنتخب الصين في الجولة الرابعة، ويطمح لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة للخروج من سلسلة اللافوز.

وينتظر السعودية مواجهة أستراليا، اللذان يمتلكان خمس نقاط، فيما البحرين في جوبعته خمس نقاط، فإن المواجهة ستكون في ستاد ملبورن ريكتانجول، ويأمل منتخب البحرين، الذي لم يحقق أي انتصار منذ فوزه على أستراليا في الجولة الأولى، في تحقيق الفوز عندما يستضيف الصين.