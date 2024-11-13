عاجل.. لجنة التخطيط تنتظر رأي كولر للتعاقد مع مهاجم "دوري روشن"

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أحمد جودة - القاهرة - تحسم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة مختار مختار رئيس اللجنة وعضوية زكريا ناصف عضو اللجنة، ملف تعاقد القلعة الحمراء مع محمد شريف لاعب الخليج.

لجنة التخطيط تنتظر رأي كولر للتعاقد مع مهاجم "دوري روشن"

وينتهي عقد الدولي المصري مع الفريق السعودي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي بدءً من العام الجديد.

وتنتظر لجنة التخطيط قرار السويسري كولر بشأن التعاقد مع اللاعب، خاصة أن النادي يرغب في ضم مهاجم جديد يكون بديلا لوسام أبولي.

وتعقد لجنة التخطيط اجتماعًا مع محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد رمضان المدير الرياضي خلال الساعات المقبلة لحسم العديد من الملفات الخاصة بفريق الكرة والاستعداد للميركاتو الشتوي القادم.