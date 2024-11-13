نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في مختلف البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم عددًا من المباريات المهمة في مختلف البطولات حول العالم، وأبرزها مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025، والمباريات الدولية الودية، بالإضافة إلى مواجهات في دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

إليكم مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة:

مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025

ناميبيا X الكاميرون – الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر – القناة الناقلة : beIN Sports 2 FR

– الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر – : beIN Sports 2 FR ليبيريا X توجو – الساعة 6:00 مساءً.

– الساعة 6:00 مساءً. تشاد X سيراليون – الساعة 9:00 مساءً.

مباريات دولية ودية

بنجلاديش X جزر المالديف – الساعة 2:00 ظهرًا.

– الساعة 2:00 ظهرًا. طاجيكستان X النيبال – الساعة 3:00 مساءً.

مباريات دوري أبطال إفريقيا للسيدات

صن داونز X كوميرسيال الإثيوبي – الساعة 4:00 مساءً.

– الساعة 4:00 مساءً. إدو كوين (نيجيريا) X مسار (مصر) – الساعة 7:00 مساءً.

تُعد هذه المباريات جزءًا من التحضيرات الدولية والمنافسات القارية، حيث تستكمل الفرق مشوارها نحو التأهل في البطولات المختلفة، فيما تسعى الأندية النسائية لتحقيق الانتصار في بطولة دوري الأبطال.