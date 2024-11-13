نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف منتخب الرأس الأخضر، منافسه منتخب مصر، يوم الجمعة 15 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في الجولة السادسة منتخب بوتسوانا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي.

ترتيب مصر والرأس الأخضر

ويتواجد منتخب مصر في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بينما يحل منتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

تذاع تلك المباراة بين منتخبي مصر والرأس الأخضر عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات التصفيات.