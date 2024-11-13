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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن آخر التطورات في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن هاني أبوريدة يتجه نحو رئاسة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

"محدش عارف يكمل قائمة".. شوبير يكشف مفاجأة عن انتخابات اتحاد الكرة

وفي تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت إف إم"، قال شوبير: "هاني أبوريدة يسير بثبات نحو رئاسة اتحاد الكرة، في حين يواجه باقي المرشحين صعوبة في تشكيل قوائم انتخابية لخوض المنافسة".

وأضاف: "أبوريدة هو الوحيد الذي تمكن من تكوين قائمة انتخابية، وسوف يغلق باب الترشح يوم السبت المقبل".

وكشف شوبير عن تواصله مع هاني أبوريدة، الذي أكد له أنه يعد برنامجًا انتخابيًا قويًا يسعى لتنفيذه في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن القائمة الانتخابية التي يجهزها تضم كل من خالد الدرندلي نائبًا للرئيس، وأحمد حلمي الشريف، حمادة الشربي، مصطفى أبو زهرة، طارق محمد أبو العنين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، وإيناس مظهر في عضوية مجلس الإدارة.