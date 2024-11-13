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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا التي حددتها شركة "تذكرتي" في تصفيات أمم إفريقيا 2025، المقررة في 19 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

"مش هييجي جمهور".. شوبير ينتقد أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا

وخلال حديثه في برنامجه على "أون سبورت إف إم"، أبدى شوبير اعتراضه على سعر التذكرة الذي وصل إلى 75 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا السعر سيمنع الجمهور من الحضور

وقال: "بالثمن ده مش هيجي جمهور، ولازم اتحاد الكرة يتدخل ويشوف حل لهذا الموضوع".

وتابع: "50 جنيهًا كانت غالية، فما بالك بـ 75؟ المنتخب متأهل بالفعل والمباراة في استاد الدفاع الجوي، وبالتالي يجب إعادة النظر في أسعار التذاكر، الجمهور مش هيجي، وسعر التذكرة مع تكلفة المواصلات والطعام يعني في النهاية نحو 300 جنيه، وهو مبلغ كبير".