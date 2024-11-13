موعد مباراة تونس ضد مدغشقر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية عن موعد مباراة تونس ومدغشقر وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

يستضيف منتخب مدغشقر نظيره التونسي وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

يسعى منتخب تونس للفوز وضمان الوجود في البطولة الإفريقية وهو الذي يتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط لكن بفارق نقطة واحدة عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط وجامبيا صاحبة المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما تتذيل مدغشقر المجموعة برصيد نقطتين فقط.



موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا



من المقرر أن تقام مباراة تونس ومدغشقر يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية beINSportsHD 2 وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

وإن كنتم خارج منطقة الشرق الأوسط فيمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر تطبيقNord VPN